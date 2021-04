Rodzice obawiają się, że po powrocie do szkół dzieci i młodzież czeka wielkie testowanie wiedzy nabytej w trakcie zdalnej nauki. – Będzie to masowe zjawisko, bo egzaminy próbne wypadły słabo. Po powrocie do szkół zostanie więc dzieciom dokręcona śruba, zwłaszcza że sami nauczyciele przyznają, że tylko w połowie zrealizowali materiał – ostrzega Adam Mazurek z Ogólnopolskiego Strajku „Dzieci do szkół!”