Decyzja Jakóbka została na fali używania w awatarach symbolu Strajku Kobiet – czerwonej błyskawicy po ogłoszeniu przez TK wyroku w sprawie aborcji. Za jego nieprzestrzeganie nowego postanowienia w regulaminie uczniom groziły m.in. punkty ujemne, nagany czy nawet - wydalenie ze szkoły.

O zamiarach odznaczenia Dariusza Jakóbka, minister Czarnek informował już wcześniej. Na antenie TVN24 mówił: „Będę chciał go uhonorować za walkę z ideologizacją dzieci”

Dla kogo Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest wręczany od 1956 roku „osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych”. Zgodnie z Kartą nauczyciela medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:

autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,

nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,

autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,

nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,

działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,

wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,

obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,

innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

W przypadku Dariusza Jakóbka minister Czarnek uzasadniał przyznanie medalu słowami:

Mam ogromny zaszczyt wręczać Panu medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji w Polsce, wychowania dzieci i młodzieży, za wielką odwagę. Serdecznie gratuluję!

- Wręczając medal Dariuszowi Jakóbkowi podkreślam, że działania dyrektora 34 LO były uprawnione. Przekazał on projekt regulaminu szkoły do konsultacji radzie pedagogicznej i radzie rodziców, które nie zgłosiły żadnych uwag, ani zastrzeżeń. Ujęty w regulaminie zakaz używania symboliki przez uczniów w awatarach na szkolnej platformie był uzasadniony. Odnosił się do symboli o charakterze politycznym, nawołujących do stosowania przemocy, szerzących dyskryminację, nietolerancję, wykluczenie społeczne – powiedział minister Przemysław Czarnek.

Zapytaliśmy MEiN o dokładne uzasadnienie wniosku o przyznanie medalu, do czasu publikacji nie zostało ono jednak nadesłane. Podobnie jak odpowiedź na pytanie, kto wystąpił w wnioskiem o przyznanie odznaczenia. Czekamy, gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, uzupełnimy tekst.

Medal, zgodnie z rozporządzeniem, może zostać przyznany na wniosek:

ministrów

rektorów

wojewodów

organu sprawującego nadzór pedagogiczny

organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę

władz statutowych organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność oświatowo-wychowawczą

władz statutowych ogólnokrajowych organizacji związkowych

kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych RP

albo na wniosek samego ministra edukacji.

Zapytaliśmy także MEiN, czy w przepisowym terminie (do 31 marca) wpłynęły także inne kandydatury do tego odznaczenia – na to pytanie również nie otrzymaliśmy odpowiedzi.Również na nie oczekujemy.