Angielski uczniowie napisali średnio na 50 proc., rok temu było to 47 proc. Polski też zdali o 3 pkt proc. lepiej (48 do 45 proc. rok do roku), podobnie jak matematykę, którą napisali na 29 proc. (przed rokiem 28 proc.). Jak co roku, szczególnie w języku angielskim, przoduje Mazowsze.