Od wczoraj już w czterech województwach (pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim i mazowieckim) obowiązuje tzw. nauczanie hybrydowe w klasach I–III szkół podstawowych; w pozostałych w dalszym ciągu trwa nauka zdalna. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego oznacza to poluzowanie zasad, bo od 1 marca dzieci tam uczyły się wyłącznie zdalnie. Tak będzie przynajmniej do 28 marca.

W nowelizacji rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 11 marca 2021 r. (Dz.U. poz. 448) wskazano, że ograniczenia mają polegać na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów realizuje je w budynku placówki, a co najmniej 50 proc. – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektorzy szkół podstawowych zostali też zobligowani do ustalenia harmonogramu, przy tworzeniu którego powinni w miarę możliwości brać pod uwagę równomierne i naprzemienne realizowanie zajęć przez każdego ucznia.

– Zanim pojawiło się rozporządzenie, planowaliśmy, że uczniowie klas pierwszych przez dwa tygodnie będą w dalszym ciągu uczęszczać do szkoły, a pozostali mieli pozostać w domu – mówi Izabela Leśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu. Jak dodaje, w jej trzykondygnacyjnej szkole, w której na każdym piętrze jest tylko jedna klasa, konieczność stosowania hybrydy jest nieco absurdalna. – Podobnie jest w małych wiejskich szkołach, gdzie te przepisy po prostu się nie sprawdzają. To powinny być tylko wytyczne dla różnego typu szkół, a nie twarde prawo – postuluje.

Rozwiązanie to jest krytykowane zwłaszcza w prywatnych placówkach, w których pobierane jest czesne. – Rodzicom nie podoba się, że płacą czesne za naukę, która odbywa się przez internet w domu. Na razie analizujemy te przepisy – mówi Łukasz Łuczak, adwokat, ekspert ds. prawa oświatowego. Jak dodaje, mogą one okazać się trudne do stosowania w praktyce, np. jeśli okaże się, że część dzieci nie uczestniczy w zajęciach, bo są chore. Wówczas określony w rozporządzeniu wymóg co najmniej 50 proc. uczniów uczących się w domu może spowodować konieczność przeorganizowania haromonogramu.