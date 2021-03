Z mojego doświadczenia wynika, że gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze . Szkolnictwo specjalne jest drogie, a tu zapewne jest plan wprowadzenia zmian bez zabezpieczenia finansowego. Słusznie więc korporacje samorządowe (np. Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich) bardzo krytycznie odnoszą się do rządowych pomysłów. W tej sprawie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Bulwersujące jest również tworzenie tego typu dokumentów z pominięciem ustawowych, reprezentatywnych partnerów społecznych. Podczas poniedziałkowego posiedzenia zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego – zwołanego na wniosek Forum Związków Zawodowych – i związki zawodowe, i organizacje pracodawców wyrazili krytyczny stosunek do takiego sposobu tworzenia ważnych społecznie dokumentów. Tymczasem strona rządowa tworzy najróżniejsze gremia powoływane ad hoc i pomija organizacje reprezentatywne i umocowane ustawowo. Minister Marzena Machałek podczas spotkania informowała na przykład o cyklu spotkań regionalnych nad modelem „Edukacja dla wszystkich”, tymczasem dokument ten nie został zaprezentowany żadnej wojewódzkiej radzie dialogu społecznego. Mamy więc do czynienia z konsultacjami wśród swoich… To skandaliczne.