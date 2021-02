Ubiegając się o kolejne świadczenie na rok 2018/2019, studentka dołączyła do dokumentów o przyznanie pieniędzy wyrok z 2014 r., który zasądzał na jej rzecz alimenty w wysokości 1,2 tys. zł miesięcznie. Został on opatrzony klauzulą wykonalności. Na tej podstawie uczelnia uznała, że w 2016 r. przyznając stypendium, została wprowadzona w błąd, gdyż na datę składania wniosku w dyspozycji studentki pozostawał już wyrok alimentacyjny wydany w 2014 r. W efekcie uniwersytet zdecydował o obniżeniu świadczenia za rok akademicki 2016/2017 do 370 zł miesięcznie. Studentka nie zgodziła się z tą decyzją i wniosła o jej uchylenie.

Uczelnia jednak nie zmieniła zdania. Podkreśliła, że podstawę przyznania stypendium socjalnego stanowi trudna, udokumentowana sytuacja materialna studenta, określona dochodem w przeliczeniu na członka rodziny, który należało potwierdzić określoną dokumentacją oraz stosownymi oświadczeniami. W sytuacji gdy zainteresowany ma ustalone prawo do alimentów, których faktycznie nie otrzymuje, należy to udokumentować. Natomiast pomimo wezwania studentki do złożenia dodatkowych wyjaśnień i stosownej dokumentacji potwierdzającej wysokość faktycznie otrzymywanych alimentów nie przedstawiła ona żadnego zaświadczenia. Tym samym uczelnia uznała, że obniżenie stypendium socjalnego było prawidłowe.

Tymczasem, zdaniem sądu, uzasadnienie zaskarżonej decyzji wymogom tym nie odpowiada. Uczelnia wskazała w nim jedynie, że na chwilę składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w dyspozycji studentki pozostawał wyrok alimentacyjny z 2014 r. zasądzający na jej rzecz alimenty do sumy 1,2 tys. zł opatrzony klauzulą wykonalności, co świadczy jedynie o zaistnieniu przesłanki wznowienia postępowania. Nie wystarczy to jednak, by przyznać studentce stypendium w niższej niż uprzednio kwocie. Uniwersytet nie wyjaśnił, jaka jest kwota dochodu na osobę w rodzinie studentki, z czego ona wynika, na podstawie jakich dokumentów tę kwotę ustalił, czy jest to jedynie wyrok z 2014 r., na podstawie którego uczelnia ustaliła całkowitą kwotę zasądzonych miesięcznie alimentów, czy też inne dokumenty, które wskazywały na źródła dochodu.

WSA zgodził się natomiast z uczelnią, że świadczenia dla studentów mają charakter pomocowy, a student, który tę pomoc chce uzyskać, musi swoją trudną sytuację materialną udokumentować, niemniej jednak nie zwalnia to szkoły, w świetle naczelnych zasad postępowania administracyjnego, z rzetelnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, niezbędnych dla jej rozstrzygnięcia. Jeżeli w ocenie uniwersytetu złożone przez studentkę dokumenty uniemożliwiają zaakceptowanie twierdzeń co do wskazywanych przez nią kwot faktycznie otrzymanych alimentów, to obowiązkiem jest to w uzasadnieniu decyzji wykazać, z przywołaniem podstawy prawnej przyjętego stanowiska. Tymczasem z akt sprawy nie wynika, aby przed wydaniem zaskarżonej decyzji organ informował skarżącą o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.