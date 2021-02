– Nie mamy nic przeciwko takiemu rozwiązaniu, bo to kolejny przykład, że urzędy wojewódzkie są potrzebne, choć niektórzy politycy chcieliby nas likwidować. Ale już mamy problemy kadrowe, gdy dojdzie nam jeszcze rozliczanie dotacji dla kilku tysięcy placówek, to nie wyobrażam sobie realizowania tego zadania przy obecnej liczbie urzędników – mówi Robert Barabasz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

Wszystko wskazuje też na to, że podobnego rozwiązania nie uda się wprowadzić dla niepublicznych przedszkoli. Zdaniem ekspertów przedszkola są zadaniem własnym gmin. Dodatkowo mają na ten cel zagwarantowany odpis z podatku CIT i PIT. Co więcej, rząd wypłaca dla dzieci od 3 do 5 lat dotacje, a dla sześciolatków, które nie idą do szkoły, subwencję oświatową.