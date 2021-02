Lawinowo rośnie liczba studentów, którzy ubiegają się o zapomogi (mogą je otrzymać ci, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej). Tak wynika z danych zebranych przez DGP. Na Politechnice Krakowskiej w 2019 r. 75 osób otrzymało tego rodzaju wsparcie, rok później 393. Na Uniwersytecie Łódzkim przyznano ich w tym okresie odpowiednio 129 i 433. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie liczba zapomóg wzrosła z 117 do 486. Z kolei na Politechnice Wrocławskiej liczba samych wniosków poszybowała ze 102 do 236. A na Uniwersytecie Warszawskim z 151 do 575.