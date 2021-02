Tym bardziej, że wiele samorządów nie zważa na obostrzenia i organizuje konkursy w trybie stacjonarnym. – Organy prowadzące szkoły i inne placówki powołały 28 komisji konkursowych na stanowiska dyrektorskie – informuje Krystyna Kaczorowska z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Anna Kij, dyrektor Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach potwierdza, że choć nabory odbywają się przez cały rok, to najwięcej się ich przeprowadza od marca do czerwca. – W lutym odbędą się 42 konkursy, w marcu zaplanowano 35, w kwietniu – 8. Są to konkursy m.in. na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły I stopnia, placówki doskonalenia nauczycieli, młodzieżowego domu kultury, centrum kształcenia zawodowego – wylicza. Podobnie jest w woj. wielkopolskim, gdzie tylko do kwietnia ma się odbyć 38 posiedzeń konkursowych. Z kolei na Mazowszu zaplanowanych jest aż 64 konkursów.