Zgodnie z art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) do 20 stycznia każdego roku samorządy analizują wydatki na średnie płace dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeśli pojawią się niedopłaty, do końca stycznia muszą wypłacić nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający (potocznie określany przez lokalnych włodarzy czternastką). Do 10 lutego muszą natomiast sporządzić sprawozdanie, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1303). Po sporządzeniu sprawozdania samorządowcy mają siedem dni na jego przesłanie do regionalnych izb obrachunkowych, szefom placówek oświatowych i związkom zawodowym.