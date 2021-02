Wiceministra edukacji i nauki zapytano we wtorek w Polskim Radiu 24 m.in. o to, kiedy uczniowie starszych klas wrócą do nauki stacjonarnej.

Rzymkowski odpowiedział, że trzeba obserwować sytuację epidemiczną w kraju i w Europie.

W sporej części państw europejskich następuje otwarcie szkół i my również będziemy podejmować w tym tygodniu decyzję (...). Od przyszłego poniedziałku będą nowe zasady, jeśli chodzi o uczęszczanie na zajęcia stacjonarne młodzieży. (...) Jesteśmy w trakcie jakby konsultacji i analizowania sytuacji. Podejrzewam, że w ciągu najbliższych dwóch dni takie decyzje zakomunikujemy. Mam nadzieję, że będzie rozszerzenie pod tym względem dostępu do stacjonarnej nauki w szkołach

– mówił wiceminister.

Pytany, czy chodzi o powrót uczniów klas VIII i klas maturalnych do nauczania stacjonarnego, Rzymkowski odpowiedział, że "jest to wielce prawdopodobne, jeśli mamy tak pospekulować".

Ale nie uprzedzajmy faktów, decyzja na pewno zapadnie w ciągu najbliższych kilkunastu godzin jeszcze w tym tygodniu

– powiedział Rzymkowski.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z końca stycznia do 14 lutego zawieszone jest stacjonarne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Uczniowie tych szkół uczą się zdalnie od 26 października.

Jednocześnie dyrektorzy szkół mogą organizować uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, mogą też organizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

18 stycznia do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy zdalnie uczyli się od 9 listopada. Również w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia obywają się stacjonarnie. Przedszkola i placówki przedszkolne do pracy stacjonarnej wróciły pod koniec maja ub.r. Jesienne zwieszenie zajęć stacjonarnych ich nie dotyczyło.

Mogą też być organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym.