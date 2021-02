W sobotę na konferencji pod hasłem "Czas na zmiany" przewodniczący PO Borys Budka i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentowali pomysł sformowania "Koalicji 276" – tylu posłów i posłanek trzeba do odrzucenia w Sejmie weta prezydenta.

Podczas konferencji Trzaskowski mówiąc o edukacji zapowiedział, że po objęciu władzy PO utworzy platformy internetowe, które ułatwią pracę online, wyposaży uczniów w tablety i laptopy, wydłuży czas pracy świetlic, a także wprowadzi odpis podatkowy na zajęcia indywidualne po szkole dla dzieci.

Minister edukacji i nauki pytany był we wtorek o propozycje PO dotyczących edukacji, a zwłaszcza dotyczące informatyzacji szkół.

"Platforma Obywatelska to taka formacja polityczna, która miała taki program Laptop dla każdego ucznia+, realizowała go trzy lata i kupiła zero laptopów dla ucznia. Teraz wracają do tego pomysłu" - zauważył Czarnek.

Ten pomysł jest realizowany proszę państwa: miliard złotych, które rząd wydał tylko w ostatnich miesiącach na naukę zdalną, w tym setki milionów złotych na sprzęt komputerowy dla szkół, w tym tysiące, dziesiątki tysięcy tabletów z usługą internetową włączoną do końca roku szkolnego dla szkół i dla uczniów, tablice multimedialne, mamy internet w każdej szkole

- wyliczał Czarnek.

Zaznaczył, że w większości jest to internet szerokopasmowy, a tam gdzie szerokopasmowy internet jeszcze nie został doprowadzony, jest bardzo szybki internet.

"Dziś informatyzacja szkół postępuje bardzo szybko; dzisiaj za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a nie za rządów Platformy" - wskazał szef MEiN. "Nie trzeba powielać programu Prawa i Sprawiedliwości, ten program jest realizowany" - podkreślił Czarnek.