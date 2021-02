To wiadomość, na którą ci ostatni czekali szczególnie. Bo choć z danych MEN wynika, że po dwóch tygodniach od odmrożenia placówek oświatowych ok. 99 proc. szkół i przedszkoli pracuje normalnie, przy blisko 100-proc. frekwencji na zajęciach, nauczyciele oraz dyrektorzy są zbulwersowani. Dla nich obecna sytuacja nie ma nic wspólnego z normalnością. Borykają się z rosnącymi brakami kadrowymi. Dotyczy to zwłaszcza przedszkoli.

– Życzyłabym wszystkim dyrektorom, aby udawało im się realizować rozporządzenia i trzymać się obostrzeń, ale… nie da się – przyznaje Elżbieta Budych, dyrektor przedszkola nr 82 w Gdańsku. Od początku września połowa zatrudnionych tu nauczycieli przeszła COVID. W tym jedna do dziś walczy z powikłaniami. Nie sposób było więc nie łączyć grup popołudniami, a to skutkowało, że pojawiały się kolejne zakażenia i kolejne kwarantanny. ‒ Miałam łzy w oczach, gdy dzwoniłam do miasta po pomoc. Usłyszałam, by opisać rodzicom sytuację i zaapelować, by kto może, trzymał dzieci w domu. Tak zrobiłam. To rodzice dziś podejmują decyzję, czy w danym tygodniu poślą dzieci do placówki. Ja im uczciwie mówię, do jakiego stopnia jestem w stanie utrzymać reżim.