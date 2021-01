– Jeśli samorząd ma duże i małe szkoły, to te duże mogą zrekompensować część wydatków generowanych w tych mniejszych. Ale jeśli samorząd ma szkoły do 90 uczniów, to ich utrzymanie przy spadających wskutek pandemii dochodach będzie coraz trudniejsze – mówi Grzegorz Pochopień z Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA, były dyrektor departamentu współpracy samorządowej MEN. Dlatego pojawiają się próby likwidacji, najczęściej podstawówek. W jego opinii rządowe wsparcie tych placówek to spóźniona pomoc i niewielka ulga, bo potrzebna jest znacznie większa pomoc. – Dla przykładu, maksymalna wielkość szkoły podstawowej posiadającej wszystkie osiem klas, która może być przeliczana specjalną wagą dla takich placówek, to 144 uczniów. W takim przypadku dodatkowe środki to ok. 44 tys. zł, co wystarczy na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla połowy przeciętnego etatu nauczyciela – wylicza.