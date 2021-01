– Mamy szkołę połączoną z pływalnią, a mimo to nie możemy w ramach wychowania fizycznego umożliwić dzieciom nauki pływania. To niezrozumiałe, tym bardziej że na basenie są ci sami pracownicy, co w szkole – mówi Jacek Rudnik, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach.