W środę odbędzie się pogrzeb ks. prof. Maryniarczyka - filozofa i metafizyka, kierownika katedry metafizyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Czarnek w wywiadzie pytany o testament księdza profesora powiedział, że jego życiowym mottem były słowa "Musisz być dobrym człowiekiem, by dostać się do nieba".

"Ksiądz profesor wraz z Lubelską Szkołą Filozoficzną dążył do wprowadzenia klasycznego nauczania na poziomie szkolnictwa średniego - to testament, jaki przekazali nam do zrealizowania o. prof. Mirosław Albert Krąpiec i ks. prof. Andrzej Maryniarczyk. Oczywiście stopniowo będziemy uwzględniać jego elementy w Ministerstwie Edukacji i Nauki, bo oświata, to organizm żywy, wymagający roztropnych operacji" - powiedział Czarnek w środowym wywiadzie.

"Filozofia daje mądrość i właściwe ukierunkowanie w naszym życiu - pokazuje kim jesteśmy i dokąd zmierzamy" - podkreślił.

Dopytywany, kiedy możemy spodziewać się realizacji tych postulatów stwierdził, że "na razie pracują zespoły, które pochylają się nad analizą podstaw programowych".

"Chcemy zobaczyć, co robić, by w szkole uczniów uczyć mądrości, czyli właściwego wykorzystania wiedzy zdobywanej podczas nauki" - powiedział "Naszemu Dziennikowi" minister Czarnek.