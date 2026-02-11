– Likwidacja małych szkół prowadzi do negatywnych konsekwencji, czyli wyludniania się wsi. Dlatego chcemy wzmocnić rolę tych placówek. Wprowadzamy możliwość realizacji na ich terenie gminnych zadań własnych na rzecz lokalnych mieszkańców. W szkołach chcemy, aby oprócz nauki była prowadzona aktywność obywatelska przez koła gospodyń wiejskich czy ochotnicze straże pożarne – przekonywał wczoraj Adam Krzemiński, poseł sprawozdawca z Koalicji Obywatelskiej.

– Wprowadzamy też podporządkowanie jednej szkole macierzystej więcej niż jednej szkoły filialnej. W klasach I–III, jeśli łączna liczba nie przekroczy 12 uczniów, będzie można te klasy łączyć w jeden oddział. W szkołach do 70 uczniów zajęcia świetlicowe będą obejmować też dzieci z przedszkoli. Takie rozwiązanie ruszy od 1 września 2026 r. Szkoły będą mogły również zaproponować dzieciom przebywającym na świetlicy nieobowiązkowy bezpłatny podwieczorek. Gmina będzie tworzyła również obwody w ten sposób, aby szkoły działały w systemie jednozmianowym – dodał.