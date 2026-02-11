– Likwidacja małych szkół prowadzi do negatywnych konsekwencji, czyli wyludniania się wsi. Dlatego chcemy wzmocnić rolę tych placówek. Wprowadzamy możliwość realizacji na ich terenie gminnych zadań własnych na rzecz lokalnych mieszkańców. W szkołach chcemy, aby oprócz nauki była prowadzona aktywność obywatelska przez koła gospodyń wiejskich czy ochotnicze straże pożarne – przekonywał wczoraj Adam Krzemiński, poseł sprawozdawca z Koalicji Obywatelskiej.
– Wprowadzamy też podporządkowanie jednej szkole macierzystej więcej niż jednej szkoły filialnej. W klasach I–III, jeśli łączna liczba nie przekroczy 12 uczniów, będzie można te klasy łączyć w jeden oddział. W szkołach do 70 uczniów zajęcia świetlicowe będą obejmować też dzieci z przedszkoli. Takie rozwiązanie ruszy od 1 września 2026 r. Szkoły będą mogły również zaproponować dzieciom przebywającym na świetlicy nieobowiązkowy bezpłatny podwieczorek. Gmina będzie tworzyła również obwody w ten sposób, aby szkoły działały w systemie jednozmianowym – dodał.
Opozycja zgłosiła do projektu poprawki i jednocześnie zawnioskowała o odrzucenie zaproponowanych rozwiązań. – To nie jest tak, że wójtowie likwidują małe szkoły, bo nie lubią dzieci, tylko mają ogromne koszty utrzymania tych placówek. Łączenie dzieci z klas I–III szkół podstawowych w jedną klasę nijak się ma do jakości kształcenia w takich oddziałach. Zastanawiam się również, jak upowszechnienie możliwości tworzenia szkół dwujęzycznych i zabranie dzieci zdolnych z małych do większych szkół wpłynie na ograniczenie zamykania tych placówek. Tworzenie elitarnych szkół dwujęzycznych będzie prowadziło do wysysania dzieci z małych miejscowości. Na to nie ma naszej zgody – kwituje Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka PiS. – Jedynym plusem tych zmian jest wprowadzenie art. 86a prawa oświatowego, który umożliwia wykorzystanie pomieszczeń szkolnych do innych celów. Ten przepis jednak wymaga doprecyzowania – zaznaczyła Różecka.
W projekcie zaproponowano również uchylenie obowiązkowego opiniowania arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny przez kuratorów oświaty. Wczoraj odbyło się również w Sejmie II czytanie sprawozdania komisji edukacji i nauki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 2178 i 2191). Głównym jego założeniem jest zwiększenie dotacji podręcznikowej, która trafia do szkół podstawowych. Te rozwiązania były już wcześniej uchwalone, ale wspólnie z ustawą dotyczącą reformy Kompas Jutra 2026 r., która pod koniec ubiegłego roku została zawetowana przez prezydenta. ©℗
