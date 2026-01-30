„Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy” to coroczny dokument publikowany w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim. Pierwszy raz ogłoszono go w 2019 r. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna się rozwijać oferta szkolnictwa branżowego zależnie od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Wykaz zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa

Z dokumentu wynika, że obecnie zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, opiekun w domu pomocy społecznej, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektromobilności, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki nieruchomościami, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik robotyk, technik spawalnictwa i technik transportu kolejowego.

Zmiany na liście zawodów: nowy zawód i wykreślenia

W stosunku do ubiegłorocznej listy z wykazu krajowego zniknęły dwa zawody: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz opiekun osoby starszej. Pojawił się za to zupełnie nowy zawód – technik gospodarki nieruchomościami.

Tegoroczna prognoza oprócz wykazu krajowego zawiera też wykazy wojewódzkie zawodów o szczególnie istotnym, istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu w danym regionie. W wykazach tych zawody także są uporządkowane w ujęciu alfabetycznym. W każdym województwie wśród zawodów szczególnie istotnych wyszczególniono priorytetowe.

Wykazy wojewódzkie zawodów deficytowych

W woj. dolnośląskim są to: technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny i technik teleinformatyk, w woj. kujawsko-pomorskim – technik agrobiznesu oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w woj. lubelskim – technik przetwórstwa mleczarskiego i technik technologii żywności, w woj. lubuskim – technik teleinformatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w woj. łódzkim – technik mechanik lotniczy i technik przemysłu mody, w woj. małopolskim – technik elektronik i technik odlewnik, w woj. mazowieckim – technik mechanik lotniczy i technik technologii chemicznej, w woj. opolskim – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik technologii żywienia, w woj. pomorskim – technik teleinformatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w woj. podkarpackim – technik awionik i technik mechanik lotniczy, w woj. podlaskim – technik agrobiznesu i technik technologii żywności, w woj. śląskim – technik mechanik lotniczy i technik przemysłu metalurgicznego, w woj. świętokrzyskim – technik inżynierii sanitarnej oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, w woj. warmińsko-mazurskim – technik przemysłu drzewnego i technik przemysłu jachtowego, w woj. wielkopolskim – technik aranżacji wnętrz i technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, w woj. zachodniopomorskim – technik elektroautomatyk okrętowy i technik technologii chemicznej.

Znaczenie prognozy dla finansowania edukacji zawodowej

Dokument „Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy” wraz z wszystkimi wykazami opublikowany jest w Monitorze Polskim: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2026/146.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na podstawie oparciu o prognozę dokonywane jest różnicowanie kwot ustalanych na uczniów lub słuchaczy objętych kształceniem zawodowym przy podziale łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Zawody, dla których – ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa – prognozowane jest w 2026 r. szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym lub wojewódzkim rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na 2027 rok oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika. (PAP)

dsr/ joz/