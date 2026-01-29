Do 31 sierpnia 2026 r. będą obowiązywać przepisy o kształceniu uczniów będących obywatelami Ukrainy. Obecnie regulacje w tym zakresie obowiązują do 4 marca 2026 r. Takie m.in. zmiany pojawiły się w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2094 ze zm.), który trafił do konsultacji społecznej.

Jednocześnie Sejm 23 stycznia uchwalił ustawę wygaszającą regulacje zawarte w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.). Zawarte tam rozwiązania pomocowe w edukacji dzieci i młodzieży będą obowiązywać na podobnych zasadach i obejmą wszystkich cudzoziemców, a nie tylko Ukraińców. W efekcie najważniejsze regulacje, które wciąż obowiązują, zostaną przeniesione do ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2025 r. poz. 223 ze zm.).

Resort edukacji przekonuje, że tego typu zmiany w projekcie rozporządzenia są konieczne z uwagi na specyfikę pracy szkoły polegającą na organizacji roku szkolnego, który trwa od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego. Dzięki tej zmianie placówki oświatowe unikną ewentualnej dezorganizacji nauczania. Ministerstwo zapewnia, że przesunięcie terminu jest konieczne również w celu uwzględnienia specyficznych potrzeb dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. (czyli od czasu wybuchu wojny w tym kraju).

Prawo do dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Wskutek tych zmian uczniowie z Ukrainy zachowają prawo do zajęć z języka polskiego w dodatkowym wymiarze wynoszącym co najmniej dwie godziny tygodniowo. Dzieci i młodzież z tego kraju w dalszym ciągu będą też mieć możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w oddziałach przygotowawczych.

Przedłużenie terminu uwzględni też prawo rodzica ucznia niepełnosprawnego do zapisania dziecka m.in. do przedszkola specjalnego lub specjalnej szkoły podstawowej na podstawie złożonego wcześniej wniosku do publicznej poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Do końca roku szkolnego pozostanie możliwość zatrudnienia w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kuratora oświaty w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych osób niebędących nauczycielami, jeśli dyrektor poradni uzna jego przygotowanie za wystarczające.

Projekt nowelizacji omawianego rozporządzenia ma wejść w życie 5 marca 2026 r.