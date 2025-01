Ministerstwo Zdrowia przekazało pierwsze dane na temat funkcjonowania rządowego programu in vitro. W 2024 roku zakwalifikowało się do niego 23,5 tys. par. Do końca poprzedniego roku uzyskano dzięki niemu 9258 ciąż.

Rządowy program in vitro funkcjonuje od 1 czerwca 2024 roku, więc dane uzyskane przez ekonomistę Rafała Mundrego dotyczą tylko drugiej połowy roku. "Gdy obecnie średnio rodzi się 20 tys. dzieci/mc To jak zyskać trzynasty miesiąc urodzeń w roku!" - podsumowuje ekonomista.

Ministerstwo Zdrowia ujawniło, że do programu zakwalifikowało się 23,5 tys. par i wykonano w tym czasie 7108 kriotransferów, z których uzyskano 9258 ciąż. "Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia na dzień 31.12.2024 r. 23 510 par zakwalifikowało się do Programu" - pisze ministerstwo. I dodaje: "Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia na dzień 31.12.2024 r. uzyskano 9 258 ciąż. Dane o rodzaju ciąż (pojedyncze, mnogie) nie podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu"

Ministerstwo Zdrowia nie ujawnia natomiast, ile par zgłosiło się do programu, ponieważ sprawozdania merytoryczne z realizacji programu są wciąż przesyłane przez jego realizatorów i ta liczba nie jest jeszcze znana.

Koszt programu in vitro to 500 mln zł w każdym roku.

Kto może skorzystać z programu in vitro?

Do programu finansowania procedury in vitro mogą zgłaszać się pary, które są w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu (wystarczy deklaracja):

u których stwierdzono niepłodność lub była ona nieskutecznie leczona – w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu

także takich, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, utworzone w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Obowiązuje kryterium wieku. Na finansowanie procedury mogą liczyć:

kobiety do 42. roku życia – jeśli korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia

kobiety do 45. roku życia – jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka

mężczyźni do 55. roku życia.

In vitro zamiast naprotechnologii

Rządowy program finansowania in vitro zastąpił Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polskie w latach 2016-2020. Przez dwa lata Ministerstwo zainwestowało niespełna 30 mln zł w sprzęt i adaptację pomieszczeń. Pierwsze pary przystąpiły do badań diagnostycznych w 2017 roku, co kosztowało budżet państwa 46 650 zł.

W 2018 roku na ten cel przeznaczono 809 tys. zł. W pierwszym roku funkcjonowania programu diagnostykę przeszło 1289 par. Cały proces zakończył się sukcesem w przypadku 70 z nich. W kolejnych latach ministerstwo zrezygnowało z raportowania efektów programu.