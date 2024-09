Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta zakończyli kontrolę w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przeprowadzonej po śmierci 11-miesięcznej dziewczynki. Ustalenia potwierdziły nieprawidłowości, w związku z czym naniesiono na szpital karę w wysokości 390 tys. zł.

W czerwcu tego roku rozpoczęła się kontrola w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, jak podano w komunikacie - niezależne postępowanie wszczął również Rzecznik Praw Pacjenta.

Sprawdzono następujące obszary: organizację, sposób realizacji, jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń, zabezpieczenie obsady medycznej i zabezpieczenie sprzętu medycznego.

Naruszenia w mazowieckim szpitalu

Jak wskazano, wnioski po kontroli NFZ i RPP są zbieżne i potwierdzają, że doszło we wspomnianym szpitalu do szeregu nieprawidłowości, które przyczyniły się do śmierci 11-miesięcznej dziewczynki.

"Obie kontrole dowiodły, że brak w szpitalu wymaganego sprzętu medycznego (rurki do intubacji w rozmiarze przeznaczonym dla dzieci) był poważnym uchybieniem, ale to pogarszający się stan zdrowia dziecka po przyjęciu do szpitala i brak podejmowania w odpowiednim czasie interwencji medycznych, adekwatnych do stanu pacjentki, przyczyniły się do załamania standardu bezpieczeństwa zdrowotnego dziewczynki" – czytamy w komunikacie NFZ.

Po przeprowadzeniu obu postępowań i uzyskaniu opinii konsultantów krajowych w dziedzinach medycyny rodzinnej, intensywnej terapii, a także konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, stwierdzono, że:

czynności podjęte przez szpital nie były prowadzone z należytą starannością i placówka nie zapewniła standardu bezpieczeństwa zdrowotnego małej pacjentki,

placówka nie spełniała również warunków dotyczących wymaganej liczby etatów pielęgniarek oraz warunków dotyczących wymaganego sprzętu medycznego,

szpital naruszył prawa pacjenta do świadczeń medycznych.

To spowodowało, że Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku karę w wysokości blisko 390 tysięcy złotych.

Kontrole przeprowadzone przez NFZ

Jak czytamy w raporcie dotyczącym przeprowadzonych kontroli przez NFZ w 2. kwartale tego roku, Fundusz przeprowadził łącznie 648 czynności sprawdzających w następujących obszarach:

realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 285,

ordynacji produktów refundowanych – 188,

realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptekach i punktach aptecznych – 175.

Skutki finansowe działań kontrolnych3 po uwzględnieniu środków odwoławczych wyniosły łącznie 33 781 490 zł, w tym wartość nienależnie przekazanych środków finansowych 13 154 097 zł oraz wartość nałożonych kar 20 627 393 zł.