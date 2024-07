Jak podaje strona gov.pl, według statystyk co najmniej 30 procent mężczyzn zachoruje, niestety, w ciągu życia na nowotwory układu moczowo-płciowego. Które nowotwory są najczęstsze w Polsce? Jak zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania?

Jak podaje strona gov.pl, według statystyk co najmniej 30 procent mężczyzn zachoruje, niestety, w ciągu życia na nowotwory układu moczowo-płciowego. Najczęstsze z nich, to: nowotwory narządów rodnych (prostaty, jądra, prącia) oraz nowotwory układu moczowego (nerki, pęcherz moczowy).

Wielu pacjentów onkologicznych zmaga się z rakiem gruczołu krokowego. To najczęstszy nowotwór u mężczyzn, jednak nie jest on odpowiedzialny za największą liczbę zgonów. Zarówno najwięcej mężczyzn, jak i kobiet zabija nowotwór złośliwy płuc. Jest to drugi najczęściej diagnozowany rak u panów.

Jak zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania?

Profilaktyka towszelkie działania, dzięki którym możesz wyeliminować czynniki ryzyka nowotworów lub przynajmniej zmniejszyć na nie swoją ekspozycję. Oto 12 sposobów na zdrowie, które opracował Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Są one ściśle powiązane z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka nowotworów. Najważniejsze z nich to:

rzuć palenie i wyeliminuj dym tytoniowy ze swojego domu,

dbaj o utrzymanie prawidłowej wagi ciała i zdrowo się odżywiaj,

ogranicz lub najlepiej zrezygnuj z picia alkoholu,

zadbaj o swoją aktywność fizyczną,

pamiętaj o szczepieniach ochronnych,

chroń skórę przed promieniowaniem UV,

zadbaj o odpowiednią osłonę przed substancjami rakotwórczymi (np. azbest, arsen) w miejscu pracy.

Niezwykle ważne jest również wczesne wykrywanie chorób nowotworowych i ich jak najszybsze leczenie, aby móc zapobiec konsekwencjom zdrowotnym związanym z rozwojem choroby. Kluczowe są badania kontrolne i badania przesiewowe.

Diagnostyka dla panów

Po 40 roku życia regularnie badaj prostatę, poproś lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) o skierowanie do urologa i idź na badanie PSA z próbki krwi. Po ukończeniu 50 lat, powtarzaj to badanie co roku - PSA ocenia stężenie swoistego antygenu sterczowego, produkowanego przez gruczoł krokowy mężczyzny.

Po skończeniu 60 lat, raz w roku zrób USG jamy brzusznej i zbadaj nerki oraz pęcherz.

Raz w roku wykonaj kontrolne badanie moczu i nie lekceważ nieprawidłowości. Jeśli masz np. krwinkomocz, poproś o dodatkowe badania diagnostyczne, skonsultuj się z urologiem lub onkologiem.

Pamiętaj o regularnym samobadaniu jąder w każdym wieku - rak jądra często dotyka młodych mężczyzn, między 20 a 39 rokiem życia.

Bierz udział w programach profilaktycznych

Badania na NFZ. Program Profilaktyka 40 Plus

Program skierowany jest do Polaków, którzy:

skończyli 40 lat

nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS lub skorzystali z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu

uzupełnili ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP.

W ramach pakietu mężczyźni mogą wykonać następujące badania:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity

pomiar ciśnienia tętniczego

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie

obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Źródło: gov.pl, premium-medical.pl