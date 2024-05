Ministerstwo Zdrowia ponownie wydłużyło okres przejściowy dla realizacji recept rocznych. Oznacza to, że lekarze wciąż będą mogli wystawiać recepty w dwóch schematach dawkowania – starym i nowym. Do kiedy będzie obowiązywał okres przejściowy? I kiedy ostatecznie nastąpią blokady na "stare" e-recepty 360?

Pierwotnie recepty roczne miały być wystawiane wyłączenie według nowych schematów od 1 kwietnia 2024. Jednak Ministerstwo Zdrowia przedłużyło okres przejściowy do 8 maja. Po tym terminie system informatyczny miał odrzucać próby zapisu e-recepty rocznej według dotychczasowego schematu dawkowania. Okazało się jednak, że tuż przed tym terminem resort zdrowia skierował do konsultacji publicznych rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. recept, które ponownie przedłużyło okres przejściowy - tym razem do 30 czerwca 2024 roku.

Zmiany w receptach od 1 lipca. Dlaczego kolejne przesunięcie terminu?

Dlaczego po raz kolejny Ministerstwo Zdrowia przesunęło termin przejściowy, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach dawkowania? Otóż, jak podaje Naczelna Izba Aptekarska, skierowane do konsultacji rozporządzenie uwzględnia oczekiwane przez farmaceutów i lekarzy zmiany, m.in. dotyczące:

zwiększenia ilość wydawanych przez farmaceutę opakowań leku w różnych przypadkach zapisu dawkowania na recepcie,

zmiany w zakresie wydawanej ilości w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością wynikającą z dawkowania i wskazanej ilości opakowań

doprecyzowania zasad adnotacji nanoszonej na recepcie przez osobę uprawnioną do wystawiania recept.

Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia wymagają zmiany algorytmów i tym samym zmiany systemu informatycznego funkcjonującego w ramach tzw. „systemu P1”. W związku z tym konieczne było wydłużenie okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach dawkowania (dotychczasowym oraz nowym)

Przypomnijmy, że nowe zasady wystawiania i realizacji tzw. „recept rocznych” wprowadzone zostały ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 1938).

Blokada recept od 1 lipca. Co się zmieni?

Od 1 lipca 2024 r. oprogramowania gabinetowe powinny być dostosowane – przez ich dostawców – do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien być przygotowany dostosowania się do tych wymagań. Nie będzie już możliwe wystawianie recept rocznych według starych schematów. System będzie je automatycznie odrzucał i nastąpi blokada takiej źle wystawionej recepty.

Skąd w ogóle wzięło się zamieszanie wokół nowych i starych schematów dawkowania na receptach rocznych? Przypomnijmy, że 1 marca 2024 r. zmienił się sposób, w jaki lekarze opisują na e-receptach dawkowanie leku. Wystawiający recepty roczne mogą korzystać z nowej funkcji systemu, która podpowiada im, ile dawek leku mają każdorazowo wydać pacjentowi, który ma roczną e-receptę. Z tego powodu zmienił się sposób, w jaki lekarze opisują dawkowanie preparatów.

To rozwiązanie będzie obowiązkowe dopiero od 1 lipca, co znaczy, że w okresie przejściowym lekarze wciąż mogą wystawiać e-recepty tak, jak dotychczas oraz mają możliwość liczenia wydawanych dawek na starych zasadach. Wszystkie e-recepty są więc bez problemu realizowane do 1 lipca.

Zmiany w receptach od 1 lipca. Co to znaczy dla pacjentów?

Powyższe zmiany nie oznaczają, że pacjenci, którzy korzystają z rocznych recept, powinni cokolwiek robić. To lekarze mają dostosować swoje oprogramowania gabinetowe do nowych reguł.

Problem pojawić się może wtedy, gdy nasz lekarz nie dostosuje się do tych wymagań do 1 lipca. Wtedy możemy mieć problem z otrzymaniem recepty rocznej na wybrany.