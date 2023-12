Od 6 grudnia każda osoba, która skończyła 12 lat, może przyjąć nowy wariant szczepionki przeciw COVID-19. Obecnie dostępnych jest 210 tys. szczepionek, a pod koniec przyszłego tygodnia dotrze kolejne 200 tys. - poinformowała PAP rzecznik resortu zdrowia Iwona Kania.

Szczepionka na COVID dotarła do Polski

Od 6 grudnia br. każda osoba, która skończyła 12 lat, może dostać nowy wariant szczepionki przeciw COVID-19. Dostępna będzie szczepionka Nuvaxovid (firmy Novavax) zmodyfikowana na podwariant koronawirusa XBB.1.5.

Rzecznik resortu zdrowia Iwona Kania przekazała PAP, że do Polski na ten moment dotarło 210 tys. szczepionek, a pod koniec przyszłego tygodnia dotrze kolejne 200 tys.

Podkreśliła, że z analiz Ministerstwa Zdrowia wynika, iż liczba ta jest wystarczająca i "wszystko jest pod kontrolą".

Szczepionkę można przyjąć jako kolejną dawkę w rozpoczętym cyklu szczepień. Osoby do tej pory niezaszczepione otrzymają dwie kolejne dawki w odstępie 3 tygodni.

Osoby starsze, z obniżoną odpornością i pracownicy medyczni powinni się zaszczepić kolejną dawką przypominającą.

Szczepionka na COVID-19. Dla kogo szczególnie rekomendowana?

Kolejną dawkę przypominającą powinny przyjąć zwłaszcza osoby, które: mają co najmniej 60 lat; mają obniżoną odporność lub choroby współistniejące, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dotyczy osób w wieku co najmniej 12 lat); są pracownikami ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym.

Do osób z obniżoną odpornością zaliczani są pacjenci: poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej; w trakcie leczenia przeciwnowotworowego; po przeszczepach narządowych, przyjmujący leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne; mający w ciągu ostatnich 2 lat przeszczep komórek macierzystych; z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; z zakażeniem wirusem HIV; leczeni aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną; dializowani przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Skierowania na szczepienie zostaną wystawione automatycznie w nocy z 5 na 6 grudnia. Pacjenci mogą zapisać się na szczepienie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, w placówce POZ lub w aptece (wykaz dostępny na: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/), przez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl, a także przez infolinię 989 (w godz. w godz. 7.00 – 20.00) – od 16 grudnia 2023 r. infolinia nie będzie działała.

Jeśli uprawniony do szczepienia nie będzie miał wystawionego e-skierowania, to osoba uprawniona w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić takie skierowanie, oceniając wiek oraz termin od przyjęcia ostatniej dawki. Musi od niej minąć co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku osób dotychczas nieszczepionych przeciw COVID-19 powyżej 12 roku życia należy podać 2 dawki w odstępie 3 tygodni.