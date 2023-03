"W minioną sobotę minęły trzy lata od momentu, kiedy WHO po raz pierwszy stwierdziła, że wybuch epidemii Covid-19 może być określony mianem pandemii. (...) Bardzo cieszy fakt, że po raz pierwszy tygodniowa liczba zgłoszonych zgonów jest obecnie niższa niż wtedy, gdy przed trzema laty po raz pierwszy użyliśmy słowa +pandemia+. To znacząca poprawa. (...) Najważniejsze jest teraz, żebyśmy wszyscy wyciągnęli wnioski z tej pandemii" - podkreślił Ghebreyesus podczas uroczystości zorganizowanej przez amerykańską uczelnię University of Michigan.

"Pytanie o to, jak rozpoczęła się pandemia, pozostaje bez odpowiedzi. Znalezienie tej odpowiedzi przez (świat) nauki (...) pomogłoby nam przygotować się na przyszłe epidemie i pandemie, a także (w porę) im zapobiegać i (właściwie) na nie reagować. Jest to też imperatyw moralny ze względu na osoby, które straciliśmy" - dodał dyrektor generalny WHO.

Pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wykryto w listopadzie 2019 roku w 12-milionowym Wuhan, stolicy chińskiej prowincji Hubei.

W marcu 2020 roku pandemia koronawirusa rozprzestrzeniła się m.in. na Europę i Amerykę Północną. Według danych portalu statystycznego Worldometer z powodu Covid-19 zmarło dotąd na świecie ponad 6,8 mln osób.

