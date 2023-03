– Powoduje to ograniczoną dostępność do nich przez pacjentów – uważa MZ. Ponadto, jak zaznacza resort, brakuje kompleksowego, wieloaspektowego i scentralizowanego nadzoru nad systemem publicznej służby krwi. Obecnie jest on powierzony ministrowi zdrowia oraz dwóm jednostkom, które kontrolują wyodrębnione obszary systemu: tym organizacyjnym zajmuje się Narodowe Centrum Krwi (NCK), a merytorycznym Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Tymczasem uregulowanie organizacji publicznej służby krwi, określenie struktury całego systemu oraz hierarchii i kompetencji poszczególnych jednostek wchodzących w jej skład, a przede wszystkim usankcjonowanie NCK jako jednostki właściwej do pełnienia roli koordynatora gospodarki osoczem, jest niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego dla pacjenta i dawcy funkcjonowania służby krwi oraz gospodarki produktami krwiopochodnymi.