– Łącznie na realizację programu pilotażowego od początku jego trwania w czterech województwach wydaliśmy 391 mln 120 tys. zł, w tym 74 mln to koszt wynikający ze współczynników korygujących – poinformował obecny na sali wiceminister Waldemar Kraska. Zaskoczyło to senatorów – wskazywali, że inny przedstawiciel rządu wspominał tylko o 74 mln zł. Jak wyjaśniają nasi rozmówcy, podane przez ministra Kraskę prawie 400 mln zł to ogólna kwota, na którą składają się m.in. wszystkie udzielone w ramach pilotażu świadczenia. Z kolei współczynniki korygujące to rodzaj „bonusu” czy też wynagrodzenia , jakie placówki otrzymywały za to, że biorą udział w programie.