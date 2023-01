Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że gminy ubiegające się o nadanie statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, a także posiadające jeden z tych statusów, muszą spełnić szereg kryteriów określonych w przepisach, dotyczących również poziomów substancji w powietrzu. Badaniem właściwości leczniczych klimatu, w tym stanu powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych, zajmują się uprawnione do tego przez resort zdrowia jednostki: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk. Co więcej, raz na 10 lat gminy uzdrowiskowe mają obowiązek przedstawić ministrowi zdrowia operat uzdrowiskowy, na podstawie którego minister ocenia, czy dany obszar wciąż spełnia wymagania ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1301). Podstawą ku temu są m.in. świadectwa wskazanych wyżej instytucji, wydawane po przeprowadzeniu badań w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Natomiast – jak zaznacza Waldemar Kraska – sam monitoring stanu powietrza pozostaje poza kompetencjami resortu zdrowia. Również ewentualne kontrole jakości powietrza w uzdrowiskach to uprawnienia służb i Inspekcji Ochrony Środowiska, wykraczające poza kompetencje MZ.