Müller był pytany na konferencji prasowej o to, czy - w związku z falą zachorować na grypę - będzie obowiązek maseczek i codziennego raportowania o liczbie chorych.

"Polski rząd nie planuje obowiązku wprowadzenie maseczek" - poinformował Müller.

"Jeżeli chodzi o generalnie wszelkie zachowania, dotyczące możliwości zmniejszenia ryzyka zachorowań, ja myślę, że świadomość jest dosyć wysoka u polskich obywateli, szczególnie w okresie covidu. Każdy, kto chce się zabezpieczyć w lepszy sposób, może nosić maseczki i podejmować inne działania, które temu (zachorowaniu) zapobiegają" - powiedział rzecznik rządu.

Odnosząc się do kwestii związanych z raportowaniem, stwierdził, że tu powinien się wypowiedzieć resort zdrowia. "Na ten moment takiej decyzji ws. codziennego raportowania nie ma, bo to też jest określone zadanie o charakterze biurokratycznym, które dodatkowo spada na poszczególne jednostki służby zdrowia. Nie wiem, czy to jest w tej sytuacji, przy tym aktualnym poziomie zadanie, które chcemy dodatkowo zlecać jednostkom" - stwierdził.

Od 1 do 22 grudnia zanotowano w Polsce ponad 750 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono z tego powodu ponad 4,5 tys. skierowań do szpitala – wynika z meldunków epidemiologicznych.

Zestawienia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego mówią, że od 1 do 7 grudnia było 187 067 przypadków grypy i jej podejrzeń; od 8 do 15 grudnia – 266 620, a od 16 grudnia do 22 grudnia – 296 964.

W tym czasie wystawiono odpowiednio 839, 2086 i 1660 skierowań do szpitala.

Przez cały listopad zanotowano w Polsce ponad 490 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono niemal 2000 skierowań do szpitala.

Grypa zwykle atakuje nagle i często wywołuje wysoką gorączkę. Objawia się bólami mięśni, stawów i głowy. W przeciwieństwie do przeziębień w czasie grypy rzadko występuje katar, bardziej charakterystyczny dla niej jest suchy, męczący kaszel. Grypa może mieć również przebieg bezobjawowy lub z niewielkimi objawami. Występuje przez cały rok, w różnym nasileniu w poszczególnych okresach. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

