Zmiany te wprowadza nowelizacja z 22 listopada 2022 r. rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, skierowana już do ogłoszenia. Ma wejść w życie 14 dni po publikacji. To kolejne przesunięcie terminu w ostatnim czasie, który miał minąć 31 grudnia 2021 r., potem wydłużono go do końca br., a teraz określono go na koniec 2023 r. (podczas gdy pierwotnie był to 31 grudnia 2016 r.).