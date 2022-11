Minister zdrowia wskazał na Twitterze, że tempo wzrostu nakładów na zdrowie jest szybsze niż zakładano.

Reklama

"Systematycznie zmierzamy w kierunku 7 proc. PKB na zdrowie. Tempo w ostatnich dwóch latach było szybsze niż zakładane. Do planów dołożyliśmy dodatkowe ponad 43 mld zł w wykonaniu. Zdrowie to priorytet rządu Zjednoczonej Prawicy" - napisał minister Adam Niedzielski załączając tabelę pokazującą wzrost nakładów na ochronę zdrowia w ostatnich latach. Wynika z niej, że nakłady na ochronę zdrowia wzrosną z 77,2 mld zł w 2015 roku do 159,6 mld zł w 2023 r.

Uchwalona przez Sejm w sierpniu 2021 r. nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada określenie ścieżki wzrostu nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB w 2027 r.

Reklama

Zgodnie z planami finansowymi zapisanymi w budżecie państwa poziom nakładów na zdrowie w przyszłym roku wyniesie ponad 6 proc. PKB.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ amac/