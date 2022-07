Mimo że w Polsce zniesiono stan epidemii, zastępując go stanem zagrożenia epidemicznego, liczba medyków ze Wschodu wnoszących o dopuszczenie do pracy w Polsce w dalszym ciągu wzrasta – w tym tygodniu minister Adam Niedzielski poinformował, że właśnie wydał 2000. decyzję w tej sprawie. W odniesieniu do lekarzy jest to ogółem 1040 osób.