Wprowadza go projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie (KORD), który został skierowany do konsultacji społecznych.

Zakłada on objęcie opieką interdyscyplinarnego zespołu specjalistów dzieci urodzonych poniżej 33. tygodnia ciąży, u których rozpoznano niską masę urodzeniową bądź wcześniactwo – od wypisu ze szpitala do ukończenia przez nie trzeciego roku życia. Programem nie zostaną objęte niemowlaki, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu oraz te, dla których są realizowane świadczenia w ramach dziecięcej opieki koordynowanej.

Autorzy projektu podkreślają, że pilotaż ma być odpowiedzią na coraz większą populację dzieci przedwcześnie urodzonych, która charakteryzuje się m.in. niedojrzałością narządową przy urodzeniu i niską odpornością na zakażenia. Celem programu jest dążenie do wyrównania niedoborów żywieniowych i nieprawidłowego rozwoju, tak by mogły one zrównać się z rówieśnikami.