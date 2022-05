To tzw. dług zdrowotny, który jest zaliczany do jednego z efektów pandemii. Zapytaliśmy o jego ocenę mierzoną dostępnością do lekarza oraz stanem zdrowia ankietowanych. Ponad jedna piąta deklaruje, że stan zdrowia ich lub ich najbliższych pogorszył się w związku z brakiem dostępności do lekarza w trakcie pandemii. Ocena tej sytuacji różni się w zależności od wieku pytanych. Najgorzej oceniają ją badani z grupy 40-latków - aż 46 proc. z nich deklaruje, że w związku z ograniczeniami do opieki medycznej albo im samym, albo komuś z najbliższego otoczenia stan zdrowia się pogorszył. To również grupa, która z powodu kolejek w państwowym systemie najczęściej korzystała w ostatnim roku z prywatnej służby zdrowia. Różnice widać też w podziale na płeć: kobiety częściej korzystają z prywatnych wizyt i gorzej oceniają jej stan niż mężczyźni.