Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach, skierowany wczoraj do konsultacji. Jego autorzy przyznają, że obecne regulacje w tym zakresie są niewystraczające, co potwierdziły m.in. kontrole NIK , wskazujące np. na niską zawartość warzyw oraz owoców w dziennym jadłospisie pacjentów, mało urozmaicone śniadania i kolacje, brak pełnowartościowego białka (zwierzęcego lub roślin strączkowych) do wszystkich posiłków głównych czy podawanie zbyt wielu potraw smażonych. Nowe rozporządzenia ma to zmienić.