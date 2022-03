Ratownicy medyczni co prawda mają wątpliwości co do przepisów zaproponowanych w nowej ustawie, jednak po tak długim oczekiwaniu na projekt zależy im przede wszystkim, by przepisy regulujące wykonywanie ich zawodu weszły w końcu w życie. Tak, by można się zająć tworzeniem samorządu

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, który opublikowano w połowie grudnia ubiegłego roku. Przypomnijmy, jest to kolejne podejście do uregulowania zawodu ratownika medycznego, na który środowisko czeka od lat. W 2019 r. (pod koniec ubiegłej kadencji rządu) do konsultacji skierowano jego poprzednią wersję, nad którą jednak prace zarzucono. Obecnie kwestie związane z wykonywaniem zawodu ratownika są opisane w ustawie z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2053 ze zm.). Jest to jedna z ostatnich grup zawodowych w ochronie zdrowia, która nie ma ani samorządu, ani ustawy zawodowej. Nowy projekt ma to w końcu zmienić.