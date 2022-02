Obecna sytuacja epidemiczna – zdawać by się mogło – powinna wymuszać na organach stanowiących prawo wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się (a przynajmniej minimalizacji) epidemii SARS-CoV-2. Niestety działania te są co najmniej spóźnione, a na pewno niewystarczające i wadliwe. Dla poszanowania prawa w społeczeństwie jedną z najgorszych sytuacji jest wprowadzenie nakazów lub zakazów, które nie są egzekwowane. Świadczy to o zamierzonej lub niezamierzonej bezsilności państwa w danej dziedzinie.

Co może minister Minister zdrowia 22 grudnia 2021 r. znowelizował rozporządzenie z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – dodany par. 12a i 12b wprowadza obowiązek poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko SARS-CoV-2 wszystkich pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych oraz studentów kierunków medycznych. Osoby te mają do 1 marca 2022 r. legitymować się zaświadczeniem o poddaniu się temu obowiązkowi (tzw. paszportem covidowym).