Konkrety zapowiedzianych działań to: skrócona do siedmiu dni kwarantanna (będzie dotyczyć osób skierowanych na nią od 24 stycznia), bezpłatne testy antygenowe w aptekach, większa liczba punktów wymazowych, zwiększenie liczby łóżek do 60 tys. (w najgorszym scenariuszu – obecnie zasoby szpitalne na wypadek COVID-19 to 30 tys.) i obowiązek opieki lekarza rodzinnego dla pacjentów po 60. r.ż. z wykrytym koronawirusem. Oraz zwiększenie liczby zespołów ratownictwa medycznego.