W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że ustawa nie przewiduje takich wymogów, a samorząd tworząc dodatkowe obowiązki dla cudzoziemców, przekroczył regulacje ustawowe. Zdaniem sądu NRL nie mogła zniekształcać uchwałą uproszczonego trybu dostępu do zawodu lekarza. Tym bardziej że – jak wskazał sąd w ustnym uzasadnieniu – zgodnie z konstytucją do zwalczania epidemii zobowiązana jest władza publiczna i to do niej należy dobór środków w walce z nią.