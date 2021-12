Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował we wtorek, że niedługo pojawi się rekomendacja ze strony ministra zdrowia co do drugiej, przypominającej, dawki szczepionki Johnson&Johnson. Podkreślił, że nad tą rekomendacją pracuje już zespół ds. szczepień i Rada Medyczna przy premierze.

Prof. Marczyńska powiedziała PAP, że rekomendacja Rady Medycznej w tej sprawie jest formalnością.

"Taką możliwość dopuściła już w UE Komisja Europejska, wcześniej była decyzja EMA w tej sprawie, więc w Polsce oczywiście dodatkowa dawka tego preparatu także będzie możliwa do podawania" - podkreśliła.

W przypadku dotychczas jednodawkowej szczepionki firmy Johnson&Johnson drugi zastrzyk będzie mógł zostać wykonany nie wcześniej, niż dwa miesiące od pierwszego szczepienia.

"Także ten termin będzie w Polsce zbieżny z tym, który jest w innych krajach" - wyjaśniła prof. Marczyńska. Osoba, która zaszczepiła się szczepionką J&J będzie mogła oczywiście także - najwcześniej po dwóch miesiącach od szczepienia podstawowego - doszczepić się preparatem mRNA. Wybór będzie należał do pacjenta.

Rekomendacji Rady Medycznej w tej sprawie - jak ustaliła PAP - można się spodziewać w najbliższych dniach. (PAP)

Autor: Tomasz Więcławski