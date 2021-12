Andrusiewicz pytany był w Polsat News o to, jaki jest pomysł na testowanie pracowników przez pracodawców.

"Tu myślimy o takiej formule, ale podkreślam – to się znajdzie w projekcie poselskim, że każdy pracownik w naszym kraju będzie upoważniony do bezpłatnego testu na COVID-19. W związku z tym pracodawca będzie mógł poprosić pracownika przed przystąpieniem do pracy o okazanie takiego testu, udokumentowanie, że jest osobą bezpieczną, może mieć kontakt z klientami czy też z pozostałymi osobami" – powiedział Andrusiewicz. "Oczywiście z takiego testu będzie mogło zwolnić szczepienie" – zastrzegł.

Przedstawiciele resortu zdrowia zapowiedzieli we wtorek nowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział m.in. wprowadzenie od 1 marca obowiązku zaszczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Rząd od 15 grudnia zmniejsza też liczbę osób niezaszczepionych w transporcie, restauracjach, kinach czy teatrach. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19.(PAP)

Autorka: Agata Zbieg