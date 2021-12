Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali (PFSz), podkreśla, że jeśli ARS w istocie będzie wspierać rozwój szpitali, a w szczególności pomagać tym, które są w trudnej sytuacji finansowej, to jest to właściwy kierunek. – Chcielibyśmy jednak, żeby agencja zajmowała się tym, na co wskazuje choćby jej nazwa. Przydałoby się np., żeby wprowadzono więcej elementów wsparcia. Jeśli szpital ze „średniej” kategorii ma ambitne plany rozwojowe, np. chciałby skorzystać z możliwości chirurgii robotycznej, to powinien mieć możliwość zwrócenia się do ARS, by przy pomocy np. któregoś z banków krajowych czy Funduszu Medycznego móc to zrealizować. Oczywiście pod warunkiem koordynacji z innymi szpitalami w regionie, w czym również mogłaby pomóc agencja – podkreśla. Jego zdaniem nie jest konieczna certyfikacja szefostwa. – Dyrektorzy szpitali są bardzo dobrze wykwalifikowani, na co wskazują badania i ankiety przeprowadzane przez nas wielokrotnie – podkreśla.