Nowelizacja miałaby umożliwić regulowanie trybu udzielania pomocy prawnej w zależności od sytuacji epidemicznej na terenie danego powiatu. Decyzję o formie podejmowałby starosta. Istniałyby trzy możliwości: porad można byłoby udzielać w formie stacjonarnej (w punkcie pomocy prawnej), zdalnej (np. telefonicznie) lub hybrydowej. Chodzi o to, by nie pozbawiać mieszkańców dostępu do pomocy, ale jednocześnie zapewnić im bezpieczną formę konsultacji. Projekt szczegółowo normuje również, w jakich sytuacjach należy zorganizować wizytę w domu osoby, która chce skorzystać z pomocy prawnej. Byłoby to możliwe w przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością, a także mających problemy z komunikowaniem się. W tego typu przypadkach istniałaby także możliwość wyboru formy zdalnej – konieczne byłoby jedynie złożenie staroście stosownego oświadczenia.