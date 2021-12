Na podstawie dokumentacji medycznej kontrolerzy odtworzyli chronologię zdarzeń w kolejnych godzinach pobytu kobiety w szpitalu w Pszczynie. – Wątpliwości budził sposób postępowania osób udzielających świadczeń zdrowotnych pod kątem zachowania przez personel medyczny standardu należytej staranności, w szczególności co do czasu podjęcia ze wskazań życiowych decyzji o rozwiązaniu ciąży – mówi Sylwia Wądrzyk z NFZ. I dodaje, że po uzyskaniu opinii krajowego konsultanta, na podstawie ustalonego stanu faktycznego, stwierdzono, że postępowanie to nie spełniało kryterium należytej staranności oraz nie zapewniało standardu bezpieczeństwa. W ocenie brał udział również rzecznik praw pacjenta, który wskazywał, że zostały naruszone prawa pacjenta: chociażby do komunikacji, ale i dokumentacji medycznej.