U powódki w 2015 r. przeprowadzono rutynowy zabieg laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego. Początkowo nie zaobserwowano żadnych powikłań, jednak kilka dni po operacji kobieta zaczęła źle się czuć. Ponownie zgłosiła się do szpitala, gdzie ostatecznie stwierdzono niedrożność przewodu wątrobowego, zalecono również zabieg rekonstrukcji dróg żółciowych. Powódka ponownie przeszła kilka zabiegów. Te jednak nie przyniosły zbyt dobrych efektów, ponieważ w kwietniu 2016 r. stwierdzono trwałe uszkodzenie dróg żółciowych. Znacząco utrudnia to życie pacjentki ‒ nie może ona normalnie funkcjonować, wyjeżdżać, nawet dźwigać cięższych przedmiotów. Ogólny uszczerbek na zdrowiu oszacowano na 60 proc. Komisja lekarska, do której zwrócono się o ocenę, stwierdziła, że doszło do zdarzenia medycznego, w wyniku którego lekarz pomylił struktury anatomiczne ‒ nałożył klips na przewód wątrobowy zamiast pęcherzykowy. Z tego powodu pacjentka złożyła pozew o zadośćuczynienie.