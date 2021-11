Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele , żołnierze czy seniorzy. Jak jednak wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia, wśród uprawnionych grup z bezpłatnych szczepień skorzystało zaledwie 250 tys. osób z szacowanych 3 mln, „widoczne jest niskie zużycie szczepionek, a aktualny poziom wydań produktów do punktów szczepień nie wzrasta proporcjonalnie do czasu trwania akcji”. Stan zaszczepienia populacji do 5 listopada br. szacowany jest na poziomie 1 mln osób.