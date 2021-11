NIL poinformowała właśnie, że 28 października br. otrzymała korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (sygn. akt II SAB/Łd 62/21), w którym stwierdzono, że dyrektor CEM dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu jej wniosku z 15 lutego br. o udostępnienie informacji publicznej i zobowiązał go do jego rozpoznania. NIL domagała się udostępnienia treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby PES dla wszystkich specjalności, które odbyły się w latach 2016–2020 w sesji wiosennej. We wniosku powoływała się na przywołany zeszłoroczny wyrok NSA, dyrektor CEM jednak odpowiedział, że regulacje dotyczące pytań objęte są domniemaniem konstytucyjności i dopóki nie zostaną uchylone przez TK, musi je stosować. NIL wniosła do WSA w Łodzi skargę na bezczynność dyrektora CEM. Sąd postanowieniem z 18 maja 2021 r. (sygn. akt II SAB/Łd 62/21) zawiesił postępowanie sądowo-administracyjne w tej sprawie, wskazując, że jej rozstrzygnięcie uzależnione jest od orzeczenia trybunału. Postanowienie to, w wyniku zażalenia wniesionego przez NIL, zostało jednak uchylone przez NSA (sygn. akt III OZ 576/21), który wskazał, że przedłużający się stan oczekiwania na wyrok TK i zawieszenie w tych warunkach postępowania godziłoby w konstytucyjne prawo dostępu do sądu. Łódzki WSA rozpoznał więc skargę NIL i podzielił pogląd wyrażony przez NSA w wyroku z 21 maja 2020 r., że w istocie mamy do czynienia z wtórną niekonstytucyjnością przepisu. Dlatego też WSA zobowiązał dyrektora CEM do rozpoznania wniosku NIL.