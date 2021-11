Wykorzystując program, resort zdrowia chce zniwelować negatywny wpływ pandemii na sytuację medycyny transplantacyjnej. Dlatego planuje rozwijać pilotażowe zadania z tego roku, czyli zwiększać liczbę dawców przez zakup sprzętu dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, które wykazują się aktywnością donacyjną, oraz dla innych ośrodków przeszczepiających narządy, a także banków tkanek i laboratoriów testujących komórki, tkanki i narządy. Zamierza także rozszerzać sieć koordynatorów transplantacyjnych (których rola jest kluczowa w tym procesie) i wdrożyć program odczulania dla biorców nerek. Wprowadzone mają zostać również nowe działania pilotażowe, w tym związane z rozwojem programów tzw. perfuzji narządów w ośrodkach przeszczepiających, co pozwoli zwiększyć liczbę i jakość dostępnych narządów. Ministerstwo deklaruje, że pracuje jednocześnie nad nową, kompleksową strategią rozwoju medycyny transplantacyjnej na kolejne lata.

W tym roku przeszczepiono (do końca października) 1089 narządów od zmarłych dawców, natomiast od żywych dawców było 35 przeszczepień nerki i 17 fragmentu wątroby. Dla porównania, w całym zeszłym roku było 1180 przeszczepień od dawców zmarłych i 59 od żywych (do października – odpowiednio 1052 i 57). Przed pandemią statystyki te wyglądały lepiej: w 2019 r. od zmarłych przeszczepiono 1473 narządów, zaś przeszczepów od żywych dawców było 73, w 2018 r. było to odpowiednio 1390 i 63, a w 2017 r. – 1531 i 80. ©℗