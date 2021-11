Czy to remedium na obawy dyrektorów szpitali? To zależy. – Do tej pory formalnie akredytacje również nadawał minister. W tym sensie schemat pozostanie taki sam, zmieni się natomiast podmiot dokonujący czynności. Z doniesień medialnych wynika, że w praktyce mają to być ci sami ludzie, którzy zostaną przeniesieni do NFZ . Jeśli tak by było, to zmiana byłaby niewielka – podkreśla Krzysztof Zaczek, wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.