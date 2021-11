Drugi zakres działań to wymiana wyeksploatowanych łóżek szpitalnych, czyli sprzętu, który służy na oddziałach przynajmniej 12 lat. Ma to dotyczyć również łóżek intensywnej opieki medycznej oraz całego potrzebnego wyposażenia (m.in. materacy czy szafek). Wszystko w imię zarówno zwiększenia higieny, jak i wzrostu komfortu pacjentów.

Ostatnia kwestia, o której wspomina projekt, to wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego, czyli szpitalnych oddziałów ratunkowych, zespołów ratownictwa medycznego, centrów urazowych (w tym tych dziecięcych), jak i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Autorzy wyliczają tu m.in. zakup ambulansów czy śmigłowców oraz budowę i dostosowanie lądowisk przyszpitalnych do obecnych wymagań. Dzięki temu system ma być bardziej efektywny, zaś występujące w nim luki – uzupełnione.

Ekspert wskazuje również na problem standaryzacji. – Biorąc za przykład wskazane w projekcie łóżka szpitalne – konieczne jest uwzględnienie infrastruktury konkretnego szpitala . W innym wypadku może się okazać, że nowe łóżka np. nie zmieszczą się w drzwiach, bo placówka zajmuje budynek z XIX w. – wskazuje, podkreślając, że nie jest to jednostkowy problem. – Obawiam się, że trudno będzie na tyle dokładnie zebrać informacje o potrzebach i warunkach poszczególnych beneficjentów, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Choć mam nadzieję, że resortowi się to uda – kończy.

Czy zatem nie lepiej byłoby przekazać dodatkowe pieniądze szpitalom, by same zdecydowały jak je zagospodarować? – Oczywiście, dyrektorzy mają poważne problemy, by pokryć koszty tzw. bieżącej działalności. Jednakże zdają sobie doskonale sprawę, że potrzebne są inwestycje i mówimy tu nie tylko o innowacjach, lecz także o odtworzeniu już posiadanych zasobów, bo przecież baza infrastrukturalna systematycznie się zużywa – wskazuje Rafał Janiszewski, właściciel kancelarii doradzającej placówkom medycznym. Tym bardziej że – jak dodaje – system IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) jeszcze do niedawna był dość liberalny, jednak od jakiegoś czasu jego warunki zaczęły się zaostrzać. – Doszliśmy do momentu, w którym z jednej strony w istocie służy on racjonalizacji wydatków, z drugiej stał się pewną barierą – podkreśla ekspert.